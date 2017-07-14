المفتي حسون من حلب: سورية ستقوم وخسئ من يشبهنا بأحد

أكد المفتي العام للجمهورية السورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون أن خلاص سورية من الإرهاب بات وشيكا، داعيا من ضل طريقه للعودة إلى حضن الوطن وكل من غادر سورية للعودة إليها وبنائها.

وقال خلال خطبة صلاة الجمعة من جامع الروضة في حلب “إن حلب مدينة التاريخ التي أرادوها مهدمة أعزها الله وأكرمها ونصرها وحلب ستنهض وسورية ستقوم وخسئ من يريد أن يشبهنا بأحد لأنها أرض النور والمحبة”.

وأضاف المفتي حسون “اقتربنا من نهاية معركتنا العسكرية وأناشد إخواننا في ريف حلب الغربي والشمالي.. هذه صدرونا وقلوبنا مفتوحة.. تعالوا للمصالحة والمصارحة والمسامحة”، مؤكدا أنه لن يكون هناك وجود للأغراب على أرض الوطن لا في الرقة ولا إدلب ولا أي مكان من وطننا.

وأدان المفتي حسون ما يقدمه إعلام بعض الأنظمة العربية للشعوب من كذب وتضليل داعيا إلى ضرورة التحلي بالقيم النبيلة والسامية للإسلام وقال إن “أصعب مشهد في التاريخ ما شهدناه في سورية خلال السنوات السبع الماضية وما شهده أخوتنا في اليمن والعراق وفلسطين والجزائر”.

وحذر السوريين الأكراد من الانجرار وراء المؤامرات التي يحيكها الغرب داعيا إياهم إلى التمسك بدولتهم ووطنهم.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

