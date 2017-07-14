أردوغان: سننهي حالة الطوارئ حين نصل إلى هدفنا في حربنا ضد الإرهاب

لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أنّ “بلاده ستنهي حالة الطوارئ حينما تصل إلى الهدف المرجو من مكافحة الإرهاب”.

وأوضح أردوغان، في كلمة ألقاها خلال حفل أقامته غرفة تجارة العاصمة أنقرة، بمناسبة الذكرى الأولى لمحاولة الإنقلاب الفاشلة الّتي شهدتها تركيا منتصف تموز 2016، “أنّنا حين نصل إلى هدفنا في حربنا ضدّ الإرهاب، وتنتهي كل الإضطرابات سننهي حالة الطوارئ، ولا ينتظر أحد منّا إنهائها دون تحقيق ذلك”، مشدّداً على أنّ “تركيا دولة قانون، وإن لم تكن كذلك، لما كان عدد قتلى الإنقلابيين 35 من بين عشرات الآلاف ممّن شاركوا في محاولة الإنقلاب، فيما بلغ عدد الشهداء 250”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

