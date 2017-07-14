سفارة ألمانيا بمصر: لاتوجد تحذيرات ضد السفر لمصر

أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة، أنه” لا توجد تحذيرات ضد السفر إلى مصر، بل إلى مناطق محدودة في البلاد”، موضحةً أن “إرشادات السفر والسلامة فيما يتعلق بمصر لم تتغير في الأسابيع الأخيرة من حيث المضمون”.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية، طالبت رعاياها، أمس الخميس، بتوخي الحذر عند السفر إلى مصر، لاحتمال وقوع عمليات إرهابية”، مشيرةً إلى أن “هذه العمليات يمكن أن تستهدف أهدافاً أجنبية، أو مواطنين أجانب”.

وأكدت أنه “يجب توخي الحذر عند السفر إلى مصر، خاصة للمناطق السياحية في البحر الأحمر”، مشددةً على ان “يجب تجنب التجمعات والتظاهرات، وخاصة الأماكن الدينية، والجامعات”.