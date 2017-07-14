العراق.. اقتتال بين مسلحي ‘‘داعش‘‘ في تلعفر

ذكرت مصادر عراقية محلية أن اشتباكا اندلع، اليوم الجمعة، بين عناصر من تنظيم “داعش” داخل مسجد في مدينة تلعفر التابعة لمحافظة نينوى.

ونقلت مصادر صحفية عن المصادر قولها إن 4 من مسلحي التنظيم سقطوا بين قتيل وجريح خلال الاشتباك وسط حالة من الفوضى والإرباك، لافتا إلى أن التنظيم شن اعتقالات في صفوف مسلحيه لمنع تطور الأحداث.

وأشارت تقارير نشرت، الأربعاء، إلى أن المسلحين الأجانب في “داعش” أعلنوا مدينة تلعفر “ولاية مستقلة” عن “دولة الخلافة”.

وقالت المصادر إن خلافا تطور بين مسلحي التنظيم بسبب هذا الأمر، قبل أن يتحول إلى قتال داخل المسجد انتهى بسقوط قتلى.