ماذا تضمنت رسالة من أمير قطر للعاهل السعودي؟

بعث أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، 14 يوليو/تموز، برسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، إن “أمير البلاد بعث ببرقية تعزية إلى الملك سلمان، وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في وفاة الأمير عبد الرحمن الشقيق الأكبر للعاهل السعودي.

وأمس الخميس، أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبدالعزيز عن عمر ناهز 86 عاما، وسيصلّى عليه اليوم، بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، بعد صلاة العشاء، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتأتي برقية أمير قطر، رغم عدم إحراز تقدم في المقاطعة المفروضة على بلاده من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا، فيما نفت الدوحة الاتهامات، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.

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