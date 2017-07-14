اعترافات داعشية من الطراز الأول: هذا ما فعلته بأبناء قريتها!

“أحلام… تلك الفتاة الجميلة جداً، كانت في العشرينيات من عمرها في أول مرة أراها بحياتي قبل 11 عاماً في قرية الحود التابعة لناحية القيارة الغنية بالذهب الأسود، في جنوب الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق، قبل أن تتحول إلى شريرة جعلت حتى من فلذة قلبها مجرماً معها”. هذا ما قاله مصدر أمني سرّب لموقع “سبوتنيك” اعترافات الداعشية أحلام التي أدلت بمعلومات عن عملها كعنصر للخلايا الإرهابية النائمة، واستخبارية وطباخة وزعيمة للنساء، بتنظيم “داعش” الإرهابي، ولجماعات الإرهاب منذ سنوات طويلة بعد سقوط النظام العراقي السابق عند الاجتياح الأميركي للبلاد في العام 2003.

ساعدت أحلام محسن علي، وهي واحدة من أخطر نساء تنظيم “داعش” الإرهابي ومجرمة من الطراز الأول، في استيلاء التنظيم على الموصل في منتصف العام 2014، وعلى قريتها وناحية القيارة وجلب الموت والخراب للأهالي في حياتهم البسيطة، بحسب ما نقل الموقع عن المصدر الأمني.

وأضاف المصدر الأمني، وهو من منتسبي الأجهزة الأمنية في ناحية القيارة، أن أحلام اعتقلت مع أخيها العنصر البارز في التنظيم الإرهابي، في عملية نوعية للقوات العراقية على الجسر الرابط بين الساحلين الأيمن والأيسر للموصل، أثناء عمليات تحرير المدينة واستعادتها بالكامل وإعلانها منتصرة في 10 تموز الجاري.

وقال: “شاهدت الداعشية أحلام لمرة واحدة في حياتي في العام 2006، عندما داهمنا منزل أسرتها بسبب عملية إرهابية نفذها أحد أشقائها في الموصل”. وتابع: “خلال التحقيق، تمسكت أحلام بفكرها المتطرف وتمجّد بتنظيم “داعش” رغم المجازر والهلاك الذي تسبب به لأهالي الموصل والقيارة وباقي المدن التي استولى عليها في شمال وغرب العراق وفي سوريا، حتى إنها توعدت القوات بالانتقام”.

واعترفت “أحلام” أنها ساعدت “داعش” قبل سقوط الموصل، عبر إيصال وجمع المعلومات له عن المنتسبين في الشرطة والضباط في قرية الحود، ومنحته أسماءهم وعناوين منازلهم لاعتقالهم وتعذيبهم وإعدامهم باعتبارهم يشكلون خطراً على التنظيم إمّا بالإنتفاض عليه أو التآمر ضده.

كان زوج أحلام منتسباً في سلك الشرطة سابقاً قبل احتلال التنظيم للمدينة، ولأنه لم يبايع معها “داعش” تركته وهربت إلى الموصل مع بناتها وابنها عند بدء عمليات تحرير القيارة في آب 2016.

وطالما تبجّحت أحلام في الكثير من المناسبات العائلية وتكلمت عمّا تسمّيه “بطولات الدواعش” أمام أقربائها من ذوي زوجها، الذين كانوا يجهلون أنها تنتمي لهذا التنظيم. وفي الوقت نفسه، في المدة التي سبقت احتلال “داعش” للموصل، كانت تتلقى دورات في أصول الدين في قرية الزاوية.

أحلام، التي جاءت من عائلة فقيرة وكان والدها عسكري متقاعد ولها أربعة أشقاء وأربع شقيقات، خرجت إلى العلن وأعلنت بيعتها في 10 حزيران 2014. وقالت إنها استمرت بالعمل مع “داعش”، في إعداد الطعام لعناصره وقادته في منزلها، وحصلت على ترقية بمنحها عضوية ما يسمى بـ”ديوان الحسبة” وديوان الأمن والمعلومات، وقامت بالشكوى على الكثير من أهالي قرية الحود.

بسببها اعتقل “داعش” مئات المدنيين من الحود وقرى جنوب الموصل، بعدما اتّهمتهم بالعمالة للدولة العراقية وتحديد إحداثيات مواقع التنظيم لطيران التحالف الدولي ضد الإرهاب ليقصفها. وتحدّثت أحلام خلال التحقيق عن أماكن مقابر جماعية لمنتسبي الأمن والمدنيين من جنوب الموصل، الذين اشتكت عليهم واتهمتهم بالتآمر على التنظيم. ولم تكشف عددهم لأنها لا تتذكر بسبب كثرتهم، لكنها ذكرت شخصيتين بارزتين تم قتلهما هما “أبو صفوك” مختار قرية الحود، والعقيد منعم عبد الله جاسم الجبوري، مدير الشرطة والدوريات والنجدة في محافظة نينوى سابقاً، على يد أخيها محمد في آب 2012.

ولم يدم طغيان “أحلام” طويلاً حتى ثار أهالي قريتي الحود واللزاكة وانتفضوا على “داعش” وقتلوا شقيقها “محمد”، ما دفعها الى الهرب، مع باقي إخوتها وبناتها الصغار وتركت زوجها، نحو الموصل حيث قتل ابنها وحيدها حسن الذي جنّدته معها بالتنظيم، بضربة لطيران التحالف الدولي في حي الشهداء، أولى أحياء الساحل الأيمن للمدينة.

واستمرت أحلام، بإطلاق التهديدات متوعّدة أهالي جنوب الموصل بالعقاب على قتل أخيها على يد المنتفضين الذي كان لهم الفضل في تحرير قريتهم بالكامل دون مشاركة للقوات العراقية.

وأثناء محاولتها التسلل للهرب بين النازجين من المدينة القديمة للموصل، كانت شبكة من المنتسبين والضباط شكّلوا خصيصاً لمراقبة تحركاتها هي وأشقائها، إلى أن تم إلقاء القبض عليها مع أخيها الداعشي “سامي” الذي نصبه التنظيم مختاراً لقرية الحود بدل المختار فواز عبد العزيز وكاع الجبوري الذي قتله “الدواعش”.

وتابع المصدر الذي سرّب اعتراف “أحلام”، قائلاً إن القوات العراقية اعتقلتها على الجسر الرابط بين الساحلين الأيمن والأيسر للموصل مع أخيها أثناء عمليات إجلاء المدنيين من المدينة القديمة، وتمّت إحالتهما إلى التحقيق والقضاء لتنال جزاءها.

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