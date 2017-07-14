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التصنيفات:
الحدث اللبناني
وهاب: عيتاني يميع تلزيم النفايات لضمان إستمرار سوكلين
14 يوليو, 2017
- 9:25 مساءً
المصدر:
وكالات
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لفت رئيس حزب “التوحيد العربي”وئام وهاب، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ
“رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، يميع تلزيم النفايات لضمان إستمرار شركة “سوكلين” وأسعارها المضخّمة”.
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المصدر:
وكالات
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14 يوليو, 2017
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