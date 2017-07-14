وهاب: عيتاني يميع تلزيم النفايات لضمان إستمرار سوكلين

14 يوليو, 2017 - 9:25 مساءً المصدر: وكالات
وهاب: عيتاني يميع تلزيم النفايات لضمان إستمرار سوكلين
لفت رئيس حزب “التوحيد العربي”وئام وهاب، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ
 “رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، يميع تلزيم النفايات لضمان إستمرار شركة “سوكلين” وأسعارها المضخّمة”.
المصدر: وكالات
14 يوليو, 2017
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