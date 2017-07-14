’’حماس’’: عملية اليوم هي انجاز وطني لكل شعبنا في الداخل والخارج

تعليقا على عملية القدس البطولية صباح اليوم الجمعة اصدرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” باركت فيه ” العملية البطولية و شجاعة الابطال الثلاثة،” معتبرة أن ” هذه العملية هي انجاز وطني لكل شعبنا في الداخل والخارج وتعبير عن تمسك شعبنا بخيار المقاومة والتحرير والعودة وتأكيد على تمسك اهلنا في الداخل بهويتهم الوطنية وبمكانة القدس والمسجد الاقصى المبارك.”

و رأت الحركة في بيانها أن “خيار مقاومة الاحتلال هو قاعدة اساسية في وحدة الموقف الفلسطيني وأن المقاومة برؤيتها ومشروعها قادرة على ان تكون القاسم الوطني المشترك واساس قوي في مواجهة الارهاب الصهيوني وسياسات الحصار واعتداءات المستوطنين.”

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