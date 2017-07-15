بالفيديو: فيصل القاسم تحول لمراسل رياضي في قناة mbc السعودية!

تداول نشطاء سوريون فيديو للإعلامي السوري المعارض في قناة الجزيرة القطرية فيصل القاسم، حين كان معلقاً رياضياً قبل أن يبدأ العمل في البرامج السياسية.

https://www.youtube.com/watch?v=S0ezrjIOFao

وتوالت التعليقات التي رصدها الحدث نيوز تسخر من فيصل القاسم الذي تحول في الفترة الأخيرة لمادة دسمة بين أوساط النشطاء في فيسبوك بسبب “تكويعاته” المتتالية تجاه الحكومة السورية.

أحد المستخدمين علق بالقول: “هل اعتزل القاسم العمل الصحفي بالسياسة؟ والله الرياضة لابقتلو أكتر”، أضاف آخر: “هلا فهمت سر الحركات الرياضية ببرنامج الاتجاه المعاكس الزلمة متأثر بتاريخو الرياضي”، وقال آخر: “الله يستر الفرق الرياضية من الفتنة بكرى بيفتن اللاعبين ببعضن”.

يذكر أن فيصل القاسم كان يعمل كمراسل كروي في تلفزيون “الشرق الأوسط” “MBC” آنذاك، والفيديو السابق ملتقط قبل حوالي 30 عاماً.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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