الأسد لوزير الدفاع: “ضب ابنك”!

قالت وسائل إعلام سورية معارضة إن مشادة كلامية حصلت بين وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج وابنه خلدون، على خلفية ماقالت إنه “تخبيصات” كثيرة لابن وزير الدفاع.

وبحسب مارصد الحدث نيوز من تلك المواقع فإن الوزير الفريج وصل إلى منزله وبدأ بتوبيخ ابنه خلدون بسبب كثرة تخبيصاته فيما يتعلق بدخول ابنه بتجارة الإعفاء من الخدمة الإلزامية والاحتياط مستغلاً منصب والده، وبحسب موقع “زمان الوصل” السوري المعارض فإن ابن وزير الدفاع كان يتقاضى مبلغ “15” ألف دولار عن كل عملية إعفاء.

كما قال الموقع إن ابن الفريج تطاول على شخص الرئيس “الأسد”، فرد الوزير بتعنيف ابنه والقول: لك لولا الدكتور بشار الأسد ماكان ضل شي بسوريا”.

كما ادعى الموقع المعارض أن الرئيس الأسد تحدث إلى الوزير الفريج طالباً منه “ضب ابنه”.

الغريب في الأمر أن موقع “زمان الوصل” تحدث بتفاصيل الحادثة السابقة كما لو أنه أحد أفراد أسرة وزير الدفاع السوري، نشطاء سوريون علقوا على الأمر بالقول: “ضل يخبرنا الموقع بأي غرفة صارت المشادة الكلامية”، بينما قال آخرون: “وشو كان لابس وزير الدفاع وابنه؟”.

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