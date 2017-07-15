داعية سعودي يدعو أهل فلسطين إلى ترك الأقصى لليهود..!

وقال القرني في تغريدته على “تويتر”, متسائلاً ” من اعظم حرمة عند الله، دم المسلم الفلسطيني أم المسجد الأقصى.؟ اتقوا الله في دماء الناس ،من قال أن الموت في سبيل الأقصى استشهاد “.!!!

وأضاف الداعية المثير للجدل في تغريدته قائلاً “يا أهل فلسطين، انتهجوا نهج رسول الله في فتح مكة ، ولا تتبعوا قادتكم المغامرين بكم، فأنتم اصبحتم وقود هذه الحرب الخاسرة.!!

وتابع :” لن يتخلى اليهود عن المسجد الأقصى ،فهم مثل ثعلبا جائعا أمسك بجرادة، ولن يرسل العرب جيشاً لتحرير القدس ،وما تفعله حماس تهلكة ولم يأمر بها الله “. حسب قوله.

وزاد عن ما سبق بالقول “الشعوب هي الضحية التي يسوقها الطغاة الى المذبح ، هاتوا دليلاً من القران والسنة يقول بقتال العدو وانتم في ضعف وبدون عدة وعتاد “.

وقال إن المسجد الأقصى مسجدنا وليس لليهود ، ولن يعود الا بأمر الله، ثم الاعتصام وإعداد القوة ، ومن رباط المدافع والدبابات ، وليس #سكينا وحجرا.!

وأوضح الداعية السعودي شروط ما أسماها عودة المسجد الأقصى.. قائلاً ” من شروط عودة المسجد الأقصى ، الاعتصام والاجتماع وإعداد القوة ، وانتم لا معتصمين ولا متوحدين ولا إعداد ولا قوة ، فعن اي تحرير تتحدثون .!

وخلص قائلاً ” لستم بأشرف من رسول الله ولستم بأحب عند الله منه ،ولو أراد ان يهلك كفار قريش لكفت رفع يده الى السماء ،فاتبعوه وانظروا فعله “.

وهاجم المغردون الداعية القرني على تغريدته المثيرة للجدل والمشككة في جهاد الفلسطينيين ضد الاحتلال الصهيوني على تويتر من تغريدات جاءت على النحو التالي..