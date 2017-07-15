موسكو: يجب ضم الأكراد إلى وفد المعارضة السورية

طالب مندوب روسيا الدائم لدى هيئات الأمم المتحدة في جنيف، أليكسي بورودافكين، اليوم السبت 15 يوليو/تموز، بضرورة ضم الأكراد إلى وفد المعارضة السورية.

وقال بورودافكين، في تصريحات للصحفيين، إن موقفنا كان منذ البداية أن تكون المفاوضات شاملة، ويجب ضم الأكراد إلى الوفد المعارض، وهذا من مهمات المبعوث الأممي بشأن سوريا، ستافان دي ميستورا.

وتابع قائلا “هناك العديد من الشخصيات، التي لا يتم تمثيلها في المحادثات، والعنصر الكردي هو مثال ساطع على غياب عنصر مهم في المحادثات”.

وأوضح قائلا إن الأكراد عنصر مهم على الساحة السورية، مضيفا “على المبعوث الخاص العمل على ضمهم للوفد المعارض”.

ومضى بقوله “الأكراد يقودون حاليا معركة تحرير الرقة بالنهاية فهم عنصر مهم على الأرض وقوة عسكرية وازنة”.

واستطرد بقوله “أولا، هم مواطنون سوريون، ولهم حق مشروع في المشاركة في صنع القرار بشأن مستقبل سوريا، ثانيا، هم قوة سياسية، ثالثا، هم مؤثرون عسكريا جدا، كما تعلمون، هم يقاتلون الآن لتحرير الرقة “.

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