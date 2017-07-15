السعودية ترحّل 50 ألف سوداني من أراضيها!

أبدى السودان، الجمعة 14 يوليو/تموز، استعداده لاستقبال أكثر من 50 ألفا من رعاياه المبعدين من المملكة العربية السعودية ضمن مهلة منحتها السلطات هناك للمخالفين من المقيمين.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن الأمين العام لـ”جهاز المغتربين”، كرار التهامي، أن “السودان يمتلك خبرة متراكمة في معالجة الظروف الطارئة للعودة الطوعية أو القسرية لرعاياه من الخارج”.

وأشار إلى أنه لن تكون هناك تبعات اقتصادية سلبية لعودة هذه الأعداد، مقارنة بالأعداد الكبيرة التي ستظل بالسعودية، موضحا أن معظم من سيعودون إلى السودان هم من النساء والأطفال.

وقال التهامي إن بلاده ستجتهد بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية للمساعدة، خلال المدى المتوسط، على توفير فرص عمل وافتتاح مشاريع صناعات صغيرة.

ووفق تقديرات سودانية رسمية، فإن مجموع السودانيين الموجودين في دول الخليج بما فيها السعودية يبلغ نحو 3 ملايين شخص، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد السودانيين المقيمين في السعودية وحدها يفوق الثلاثة ملايين.

وتساهم تحويلات المغتربين السودانيين في تعزيز قدرات الاقتصادي المحلي، فبحسب بيانات غير رسمية، تبلغ تحويلات المغتربين المالية إلى البلاد ما بين 4 و5 مليارات دولار سنويا.

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