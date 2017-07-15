فرنسا تدخل على خط الأزمة القطرية!

يصل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى السعودية، اليوم السبت، في إطار جولة خليجية لحل الأزمة القطرية.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أن جولة لودريان محاولة لتقريب وجهات النظر، بين قطر والدول التي تتهم الدوحة بدعم الإرهاب وتمويله، مؤكدة أن الجولة، التي تستمر يومين، ستشمل كلا من الكويت والإمارات وقطر.

وفي سياق متصل، أشار بيان، صادر عن السفارة الفرنسية في الرياض، إلى أن لودريان سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في محاولة للتوصل إلى تهدئة سريعة للأزمة.

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