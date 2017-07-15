المبعوث الصيني: محادثات جنيف خطوة مهمة لحل الأزمة في سورية

رأى المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا “شيه شياو يان” أن الحوار السوري السوري في جنيف “خطوة مهمة” في عملية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية مجددا التأكيد على دعم الصين لهذه المحادثات بما يحقق نتائج إيجابية في أسرع وقت ممكن.

وقال شيه في تصريح لوكالة شينخوا الصينية “إن هناك أولوية أخرى لمحادثات جنيف وهي دعم مناطق تخفيف التوتر على الأرض وتحقيق بعض النتائج الدورية”.

ورأى شيه أنه من الضروري اتخاذ منهج تدريجي في الحوار “ليبدأ التعامل أولا مع المشكلات الأسهل نسبيا وذلك لصياغة توافق أكبر وتعزيز الثقة المتبادلة”.

وجدد التأكيد على ضرورة التمسك بمبدأ حق الشعب السوري بتقرير مستقبله في إطار عملية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية.

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