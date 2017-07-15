قاسم يكشف عن قرار أممي بخصوص النازحين السوريين

كشف نائب الامين العام لحزب الله سماحة الشيخن عيم قاسم عن قرار اممي بعدم عودة النازحين في لبنان الى سوريا في هذه المرحلة، من اجل استخدام هذا الملف في اتخاذ بعض القرارات ضد النظام السوري

وتمنى الشيخ قاسم على الحكومة اللبنانية ان تتخلص من الضغوطات السياسية العربية والدولية لاتخاذ القرار في مفاوضة الدولة السورية لاعادة النازحين الى بلادهم ممن يرغب بذلك.ودعا خلال احتفال تأبيني اقامه حزب الله في مجمع الامام المهدي في بلدة الغازية في منطقة الزهراني قضاء صيدا

الى مقاربة انسانية لملفالنازحين السوريينوالى عدم ظلمهم عبر المقاربة السياسية. كما دعا الحكومة اللبنانية الى تشخيص واقع النازحين واللبنانيين بشكل دقيق، “حيث ان النازحين السوريين يعانون من الفقر والمرض والواقع الاجتماعي الصعب ، وبالمقابل اللبنانيون يتحملون اعباء هذا النزوح”.

وراى انه “يجب مفاوضة الحكومة اللبنانية الدولة السورية فقط ، على مسألة عودة النازحين الطوعية والآمنة ، لانه الافضل لهؤلاء ان يعودوا الى بلدهم بعد عودة الامن للكثير من المناطق السورية، من ان يبقوا في هذه الحالة التي هم عليها”، لافتا الى ان “من يمنع عودة هؤلاء هو الموقف السياسي”.

واشار الشيخ قاسم الى ان “بعض النازحين السوريين رتبوا اوضاعهم في سوريا وهم يأتون الى لبنان اخر كل شهر ليأخذوا المساعده ويعودوا ، لان اسمائهم مسجله في الامم المتحدة عندنا”. وأكد ان الامم المتحدة والدول الكبرى هم الذين يعيقون عملية اعادة السوريين الى بلادهم.