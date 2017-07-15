إصدار طابع مالي لـ “مهرجانات الأرز الدولية”!

قدم وزير المالية الاستاذ علي حسن خليل طابعاً مالياً يحمل شعار الارزة، ونشرت الصفحة الرسمية لـ “مهرجانات الأرز الدولية” عن صورة الطابع وعن المفاجأة الاولى للمهرجان.

وصرحت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام: “من مفاجآت مهرجانات الارز الدولية ” طابع مالي”. قرار لجنة “مهرجانات الارز الدولية” لهذه السنة هو تكريم “الارزة “، التي هي شعار علمنا اللبناني، ورمز وطننا لبنان، والتي يجتمع تحت ظلالها كل اللبنانيين. من هنا اجتمع 12 فناناً ليقدموا اوبريت ضخمة تليق بهذه المناسبة الاستثنائية. ولان الارزة تستحق، قدم وزير المالية الاستاذ علي حسن خليل مبادرة تتلاقى مع ما تقوم به لجنة “مهرجانات الارز الدولية”، فاتخذ قراراً باصدار طابع مالي يحمل شعار الارزة من فئة المئة ليرة. وهذا نموذج من الطابع” .

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