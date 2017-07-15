الشيخ قاسم: هناك قرار اممي بعدم عودة النازحين السوريين الى بلدهم

كشف نائب الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم عن قرار اممي بعدم عودة النازحين في لبنان الى سوريا في هذه المرحلة من اجل استخدام هذا الملف في اتخاذ بعض القرارات ضد النظام السوري، وتمنى على الحكومة اللبنانية ان تتخلص من الضغوطات السياسية العربية والدولية لاتخاذ القرار في مفاوضة الدولة السورية لإعادة النازحين الى بلادهم ممن يرغب بذلك.

وخلال احتفال تأبيني اقامه حزب الله عن روح الشهيد المجاهد ابراهيم حيدر جوني (علي الاكبر) في مجمع الامام المهدي في بلدة الغازية في منطقة الزهراني قضاء صيدا دعا الشيخ قاسم الى مقاربة انسانية لملف النازحين السوريين والى عدم ظلمهم عبر المقاربة السياسية، كما دعا الحكومة اللبنانية الى تشخيص واقع النازحين واللبنانيين بشكل دقيق حيث ان النازحين السوريين يعانون من الفقر والمرض والواقع الاجتماعي الصعب وبالمقابل اللبنانيون يتحملون اعباء هذا النزوح.

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