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اتحاد علماء بلاد الشام يدين إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى
15 يوليو, 2017
- 5:40 مساءً
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15 يوليو, 2017
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