سقوط عدة قذائف صاروخية على مدينة ’’سلحب’’ في ريف حماة الشمالي الغربي مصدرها المجموعات المسلحة

15 يوليو, 2017 - 8:02 مساءً
15 يوليو, 2017
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