قتله تطلب 25 طلقة نارية.. ماسر الوحش الذي ظهر في سوريا؟

تداول نشطاء سوريون عبر صفحاتهم في فيسبوك صورة قالوا إنها لوحش غريب تم قتله في مدينة السلمية التابعة لمحافظة حماة.

وبحسب مارصد الحدث نيوز فقد قال النشطاء إن الكائن الغريب وجد في قرية السعن شمال السلمية بين قريتي سرحا وابو الغر، حيث تمكن أحد جنود الجيش السوري من قتله بعد عملية مراقبة شديدة، وبحسب ذات النشطاء فإن هذا الوحش كان يعيش مع عائلته داخل الأقنية الرومانية في المنطقة.

وأفاد النشطاء بأن هذا الكائن الذي لم يعرف نوعه تطلب قتله إطلاق أكثر من 25 طلقة نحو جسده.

الحدث نيوز بحث عن أصل الصورة ليتبين أنها منشورة بالكثير من المواقع الايرانية منذ عام 2015، على أنها صورة لـ “رأس جن” تم ذبحه في مدينة “مسجد سليمان” في إيران.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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