تركيا.. في ذكرى الانقلاب الفاشل.. صوت أردوغان بدل نغمة الاتصال

فوجئ مستخدمو الهواتف النقالة في تركيا بسماع رسالة بصوت الرئيس رجب طيب أروغان عند إجرائهم اتصالا، وذلك في الذكرى الأولى للانقلاب العسكري الفاشل، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.

يقول أروغان، في الرسالة الصوتية المقتضبة المسجلة لمشتركي شركتي الاتصالات Turkcell و Vodafone، مهنئا الشعب التركي بهذه المناسبة:” أهنئكم، كرئيس، باليوم الوطني للديموقراطية والوحدة الوطنية، وأرجو الرحمة للشهداء، والصحة والرفاهية للأبطال”.

إضافة إلى إيصال رسالة أردوغان، قامت شركة Turkcell بمنح مشتركيها استخداما مجانيا للبيانات بحجم غيغابايت واحد، ابتداء من 15 يوليو/تموز، احتفالا بالمناسبة.

يذكر أن المواجهات بين المواطنين الأتراك والانقلابين خلال أحداث الانقلاب التركي الفاشل، الذي جرى ليلة 15 إلى 16 يوليو/تموز العام الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 240 شخصا وإصابة ما يزيد عن ألفين معظمهم في مدينة اسطنبول والعاصمة أنقرة.

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