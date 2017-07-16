قاموا بأعمال تجسسية بالنبطية فأوقفتهم القوى الأمنية

تمكنت المديرية الاقليمية لأمن الدولة في النبطية من توقيف السوري “ع -م” بعد رصد ومتابعة لتحركات المشبوهين، ضمن نطاق مديرية النبطية الإقليمية في أمن الدولة، وبعد تواصله مع مجموعات مسلحة في بيت جن السورية، وبعد مقتل شقيقه مع تلك المجموعات، وإقامة مجلس فاتحة له على الأراضي اللبنانية الجنوبية.

وبعد التحقيق معه، اعترف بتواصله مع تلك المجموعات المسلحة التابعة للمورو، وبعد استكمال التحقيق معه أحيل الى القضاء المختص.

وكانت دورية من أمن الدولة في مديرية النبطية الإقليمية أوقفت خلال الساعات الماضية كلا من السوريين (محمد ع.) و (حسين ص.) على خلفية قيامهما بأعمال تجسسية مشبوهة تتعلق بالجيش اللبناني ويعملان لصالح داعش حيث القي القبض عليهما في بلدة كفررمان ودخلا اليها خلسة منذ 14 يوما.

وعثر في هواتفهما على مقاطع مسجلة بالفيديو للطرقات المحيطة بوزارة الدفاع، وكلية القيادة الاركان، ومبنى فرع المخابرات في جبل لبنان، والمدرسة الحربية، ومنازل الضباط في الحازمية، ومحيط بعض الأبنية في تلك المنطقة، وبناء على إشارة مفوض الحكومة، أحيل الموقوفان إلى المحكمة العسكرية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

