الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي مع نتنياهو: نسعى لحل الأزمة السورية يضمن عودة اللاجئين

16 يوليو, 2017 - 4:38 مساءً
16 يوليو, 2017
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