سلاح الجو المصري يدمر 15 سيارة محملة بأسلحة

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، أن طيرانه تمكن من تدمير 15 سيارة محملة بأسلحة وذخائر قبل اختراقها الحدود الغربية للبلاد.

وأوضح الجيش في بيان أن العملية تمت “استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية والتصدي بكل قوة لكل ما يؤثر على الأمن القومى المصري، وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي”.

وجاء في البيان أن تشكيلات من القوات الجوية أقلعت لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها على مدار الـ 24 ساعة الماضية. وأسفرت العملية “عن استهداف وتدمير 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، فيما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية”، وفق البيان.