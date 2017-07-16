الأقصى بلا حراس.. بقرار إسرائيلي

منعت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، حراس المسجد الأقصى المبارك من دخول ساحاته.

وذكرت مصادر محلية أن شرطة الاحتلال أبلغت حراس المسجد الأقصى بقرار منع دخولهم أثناء محاولتهم الوصول إليه.

ووفقاً للمصادر فإن الحراس هم: سامر قباني خليل ترهوني وحمزه النبالي و فادي عليان وعامر سلفيتي وعماد عبدين ومجد عبدين وعبد العزيز حليسي.

و رفض المصلون المسلمون، اليوم، من دخول المسجد الأقصى بمدينة القدس، بعد تركيب بوابات الكترونية على بوابات البلدة القديمة في القدس المحتلة، ومنع دخول موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية للمسجد.

وفتحت سلطات الاحتلال ظهر اليوم الأحد، بعض بوابات المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين، بعد إغلاقه منذ صباح الجمعة، لكنها اشترطت خضوع المصلين وموظفي دائرة الأوقاف للتفتيش عبر بوابات الكترونية تم تركيبها اليوم، وهو ما رفضه موظفو المسجد التابعون لوزارة الأوقاف.

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