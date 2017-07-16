منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان: لأوسع تحرك شعبي نصرة للقدس

استنكرت قيادة فصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” في لبنان، في بيان “كافة الاجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الصهيوني للسيطرة على المسجد الأقصى، والتحكم بدخول المصلين إليه لاداء فرائض العبادة”.

وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي، خاصة التي تعنى بحقوق الانسان بـ “القيام بمسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال الصهيوني، للتراجع عن هذه الاجراءات العدوانية غير المسبوقة، التي يسعى من خلالها لتكريس واقع جديد في القدس الشريف، تمهيداً لتقسيمه زمانياً ومكانياً”.

ودعت الدول العربية والاسلامية كافة إلى “اتخاذ العدوان الصهيوني على القدس الشريف حافزاً لنبذ خلافاتهم، وإنهاء الصراع القائم في ما بينهم، وإعادة تصويب البوصلة باتجاه العدو الصهيوني، الذي يحتل أرضنا الفلسطينية وأراضي عربية أخرى، ويهدد مقدساتنا الاسلامية والمسيحية، ويسعى إلى تدمير المسجد الاقصى، ويقوم بنفث سموم الفتنة والشقاق والطائفية في المنطقة”.

وأكدت أن “السلاح الأمثل لمواجهة العدو الصهيوني والدفاع عن القدس وإفشال كافة مشاريعه التصفوية لقضيتنا وحقوقنا الوطنية، يتمثل بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، واعادة توحيد شطري الوطن وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني في الداخل والخارج”.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة وخارجها وفي كافة أماكن تواجده إلى “القيام بأوسع تحرك شعبي وجماهيري عارم، تنديدا بهذه الاجراءات العدوانية بحق القدس، وخاصة في دول الاغتراب والمهجر، لفضح العدو الصهيوني وممارساته الإجرامية الإرهابية والعنصرية، التي يمارسها يوميا بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكه لحقوق الانسان”.

كما دعت الشعوب العربية والاسلامية إلى “النهوض وتنظيم تظاهرات جماهيرية كبيرة، تعم كافة عواصم الدول العربية والاسلامية نصرة للقدس الشريف، ودعما لنضال شعبنا الفسطيني ضد الاحتلال الصهيوني من اجل الحرية والعودة والاستقلال الوطني”.

وحملت العدو الصهيوني “المسؤولية الكاملة عن سلامة المقتنيات والوثائق والآثار الهامة الموجودة في القدس”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

