كنعان: القدرة على الإنجاز باتت أكبر اليوم في العهد الجديد

قال النائب ابراهيم كنعان “على أبواب إقرار الموازنة هناك وفر نسعى إليه بحدود الالف مليار إذا توافرت الإرادة السياسية”، وأضاف في حديث تلفزيوني “تجربتي مع السلسلة تدفعني الى انتظار الجلسة التشريعية وعلى ضوء مواقف الكتل يمكن تحديد مصيرها”، واستدرك بالقول “القدرة على الإنجاز باتت أكبر اليوم في العهد الجديد ويجب التوفيق بين الحقوق وإمكانات الدولة والاصلاحات”.

ولفت كنعان الى أنه “من النقاط العالقة ضرورة إنصاف المتقاعدين و3 درجات للمعلمين وتأمين الموارد من خلال الخروج عن الضرائب التي تصيب جميع المواطنين”.

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