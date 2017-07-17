هل يطلق “حزب الله” هجوم “عرسال” مع زيارة الحريري لواشنطن ؟

كشفت مصادر معنيّة بالتحضير لزيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، السبت المقبل إلى واشنطن، لصحيفة “الحياة”، أنّ “المسؤولين الأميركيين يدركون جيّداً أنّ “حزب الله” مسألة إقليميّة، وأنّ تصرّفات “الحزب” الّتي تنافس سيادة الدولة ويذكّر من خلالها أنّه دولة ضمن الدولة، مرتبطة بعوامل إقليميّة لا علاقة للبنان بها”، مرجّحةً أنّ “يشدّد رئيس الحكومة على ضرورة الأخذ في الإعتبار أنّ الإستقرار الإقتصادي اللبناني أساسي، وأنّ العقوبات على “الحزب” يجب ألّا تمسّه”، مشيرةً إلى أنّ “إذا كان المطلوب من الجيش اللبناني أن يثبت قدرته على تولي الأمور الأمنية، فإنّه يفعل ذلك في الميدان اللبناني منذ مدّة والجانب الأميركي يعرف ذلك وينسّق مع الجيش”.

ورأت المصادر، أنّ “إيران ردّت إزاء كلّ تطويق تعرّضت له، بتنظيم “حزب الله” العرض شبه العسكري على الحدود اللبنانية، الّذي تلته زيارة الحريري مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، للموقع نفسه، ثمّ بإطلاق صواريخ من إيران على دير الزور، وبكلام أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصر الله، عن استقدام مقاتلين من دول إسلامية وعربية للقتال ضدّ إسرائيل، وأخيراً بالإعلان عن نيّة تنفيذ هجوم على جرود عرسال”، مشدّدةً على أنّ “واشنطن تدرك أنّ كلّ هذه التصرفات لها علاقة بالميدان السوري لا بالوضع اللبناني”.

وتساءلت المصادر “هل ينفّذ الحزب الهجوم على الإرهابيين في جرود عرسال قبل أو مع زيارة الحريري المنتظرة، ردّاً على استقبال واشنطن لمن يمثّل الدولة اللبنانية؟ إذا حصل ذلك، فإن المشكلة الّتي تطرحها ليست أميركية- لبنانية، بل تتعلّق بالرسائل الّتي تبعث بها طهران إلى الدول الكبرى عبر “حزب الله” أو مباشرة. ومن جهة الدولة اللبنانية، فإنّ الحريري أعطى التغطية الكاملة للجيش كي يقوم بالعملية في جرود عرسال، وهذا يتوقّف على حساباته والظروف الميدانية الّتي يعود لقيادته تقديرها”.

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