لبنان يستنجد بالجيش السوري

قال عالم الفلك المغربي علي عبد الرحمن العيس في لقاء مع قناة المغاربية التونسية، ان الوضع في البلدان العربية يسير الى التغيرات السريعة وعمليات نقل للحروب من بلدان إلى أخرى.

وقال العيس إن الخارطة الفلكية وتبدل مواضع كواكب الحروب يشير الى انتهاء حقبة الدم في سوريا وانتقالها الى دول اخرى، وبحسب ماتنبأ العيس فإن حرباً كبيرة ستنفجر في الخليج العربي ستكون شرارتها من قطر ثم هجوم سعودي ثم ظهور لتنظيم داعش الارهابي بشكل مفاجئ في شوارع المملكة وسيكون الامر غريباً من أين أتوا وكيف ومتى، كل ذلك سيكون محطة سؤال على وسائل الاعلام العربية والعالمية.

وبحسب مارصد الحدث نيوز فقد تنبأ العيس بأن الانقسامات ستطال السعودية وستحولها الى قبائل متناحرة تبايع كل منها اميرها وظهور داعش سيحول الوضع الى حمام من الدم.

وبالنسبة لسوريا تنبأ العيس أنها ستلقى الانفراج الشامل بدءً من اول الشتاء حيث سيكون الوجه البديل للحرب رياضة ومسرح وفن بحيث تكون سوريا قبلة الفنون والرياضة.

كما قال العيس ان سوريا ستكون باريس الشرق وان الرئيس الاسد سوف يصدر قرارات كبيرة يرفع بها سقف الحرية وتعزيز حرية الصحافة وسيكون في سوريا دولة قانون يحتذى بها.

واضاف العيس ان لبنان سيطلب النجدة من سوريا وسوف تلبي سوريا النداء وتخلص لبنان من مؤامرة كبرى تحاك ضدها.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

