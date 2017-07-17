جعجع: القوات «ما بتحمل» فارس سعيد

كشفت مصادر سياسية مُقرّبة من القوات في قضاء جبيل عبر صحيفة “الأخبار” أن “الكلام عن صعوبة التحالف مع النائب السابق فارس سعيد عبّر عنه رئيس حزب “القوات”سمير جعجعخلال اجتماعٍ مع كوادر القوات اللبنانية في قضاء جبيل، الذين زاروه، رافضين “مُرشّحي الإيجار لأربع سنوات”، مشيرة الى أن “هؤلاء تنفسوا الصعداء بعد إقرار القانون الجديد، آملين ترشيح المُنسّق شربل أبي عقل، الذي تجمعه علاقة جيدة مع الأرضية القواتية في جبيل”.

وقال قواتيون جبيليون: “نحن نُقاتل، وحين يأتي وقت توزيع المغانم، يُفتشون عن أناس من خارج القوات؟”. وفي حال كان الباب أمام أبي عقل موصداً، “فلماذا لا تُرشحون حليفاً لنا، مثل فارس سعيد؟”. ردّ جعجع بتوجيه تحية إلى سعيد، “الصديق الذي لا يُفرّقني عنه سوى الموت. الموضوع معه ليس شخصياً، بل سياسي”.

فبحسب رئيس حزب القوات اللبنانية، :خطاب فارس سعيد وإيديولوجيته السياسية لا يتناسبان مع مواقفنا وشبكة علاقاتنا اليوم. البلد أصبح، بعد التسوية الرئاسية، في مكانٍ آخر”، لافتة الى أن “جعجع كشف خلال اللقاء مع قواتيي جبيل أنّه قادر على “التفاهم مع زياد حواط الذي سينتظم في كتلتنا، على العكس من سعيد”. وقد اتفقت القوات مع حواط على أن “تمر الخدمات للمواطنين مستقبلاً بقيادة القوات”.

بدورها، لا تبدو مصادر التيار الوطني الحر مُنزعجةً من ترشيح حواط في جبيل، “لأننا في كلّ الأحوال سنخسر أحد المقعدين المسيحيين، على أحدهم أن يشغله. المعركة بين سعيد وحواط”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

