الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات ضد 16 عالماً سورياً

يعتزم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لهم، اليوم الاثنين، فرض عقوبات ضد 16 من العلماء والعسكريين السوريين بسبب استخدام السلاح الكيميائي، الذي تعتبر بروكسل السلطات السورية مسؤولة عنه.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادر أوروبية، بأن هذه الخطوة ستكون مماثلة لقرار الولايات المتحدة، التي فرضت في نهاية نيسان/أبريل الماضي، عقوبات ضد 271 موظفا في مركز البحوث والدراسات العلمية السوري، متهمة إياهم بتطوير أسلحة كيميائية.

وستشمل العقوبات الأوروبية علماء يعملون في المركز المذكور.

وسيتم نشر القائمة بأسماء الأشخاص الذين ستفرض ضدهم العقوبات رسميا يوم الثلاثاء.

يذكر، أن المعارضة السورية المسلحة والولايات المتحدة اتهمت دمشق بشن هجوم كيميائي في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب السورية يوم 4 نيسان/أبريل الماضي.

ووجهت الولايات المتحد،ة يوم 7 نيسان/أبريل، ضربة صاروخية إلى مطار الشعيرات العسكري السوري دون أن تنتظر إلى إجراء التحقيق في ما حدث.

أما دمشق فرفضت كافة الاتهامات الموجهة إليها ونفت توجيه أي ضربات هناك، ووصفت الحادث بأنه استفزاز.

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