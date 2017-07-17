كنعان: نحن على بعد أيام من “السلسلة”

عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعًا استثنائيًا برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وبعد الاجتماع قال كنعان ان “السلسلة درست وادخلت اضافات عليها للمتقاعدين والمعلمين وامكانية التوفير من الضرائب قائة في ضوء الوفر بالموازنة”.

واضاف “نحن على بعد ايام من اقرار موازنة تتضمن اعتماد السلسلة ما سيوضح الواردات للبناء عليها في كيفية التمويل”.

وتابع “نحن مع الضرائب على الاملاك البحرية والمصارف”.

واشار كنعان الى ان “اجتماع وزارة المال عصر اليوم سيحدد مسار الموقف الجامع الذي نريده متضامنا في السلسلة حتى لا تدخل في البزارات”.

واكد “نسير قدما لتأمين الحقوق للمواطنين بموازات اقرار الموازنة التي تحدد مشهد المالية العامة”.

وختم “العهد هو للانجاز لا للكلام”.

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