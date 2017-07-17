فرنجية لرابطة مختاري زغرتا الزاوية: هذا هدفنا

قال رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجيه في خلال استقباله رابطة مختاري زغرتا الزاوية برئاسة المختار ميلاد شاهين “أنه وفيما يشكو لبنان ويعاني من حوادث مختلفة وسقوط ضحايا أبرياء برصاص طائش أو سلاح متفلت أو حوادث متفرقة استطعنا معكم ومن خلالكم أن نجعل قضاءنا قضاء حضاريا بامتياز، وسنسعى معا للحفاظ على هذه الصورة قاطعين الطريق على أي مشكلة أو سلبية مهما كان الضغط كبيرا أو الظروف صعبة”.

وأضاف فرنجيه “إننا منفتحون على كل الاحتمالات أو الخيارات انتخابيا من منطلق مبادئنا وقناعاتنا وإيماننا بحق الاختلاف، وهدفنا كتلة نيابية وازنة”.

وفيما أكد أن “لا مشكلة مع فخامة رئيس الجمهورية كرّر رفضه سياسة الإلغاء أو الاقصاء أو التعاطي السلبي”.

وختم بالثناء على دور المختارين وعلى مناقبيتهم وأخلاقهم.

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