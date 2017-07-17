قرقاش: لا علاقة للأزمة القطرية بالتغيرات في السعودية وأمريكا

نفى وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن يكون نشوب الأزمة القطرية مرتبطا بوصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى سوريا أو التغيرات في القيادة السعودية.

وأصر الوزير في كلمة ألقاها في مؤسسة “تشاتام هاوس” بالعاصمة البريطانية، اليوم الاثنين، على أن المطالب الخليجية الموجهة إلى قطر لا تختلف عن الشروط التي فرضتها اتفاقية الرياض التي وقعت عليها الدوحة. واتهم القيادة القطرية بأنها منذ عام 1995، كانت “متمردة” وعملت بشكل انتهازي على دعم التنظيمات الإرهابية لتحقيق مصالحها الضيقة، التي لا تمس حياة الشعب القطري.

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