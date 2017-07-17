حمدان: هذا هو المحرض الرئيسي للتحرك ضد الجيش

أكد أمين “الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون”، العميد مصطفى حمدان في بيان اليوم أن “المحرض الرئيسي، من خلف الستار لتحريك بعض النازحين السوريين الذين يدعون تأييدهم للإرهابيين السوريين تحت عناوين إنسانية ضد الجيش، هو وليد جنبلاط”.

وقال: “نحرص على عدم زج الجيش الذي يحمي اللبنانيين في متاهات أهل السياسة ومصالحهم المذهبية والطائفية، وبالتالي لن يستطيع لا وليد جنبلاط ولا غيره من أصحاب النوايا المكتومة والباطنية ممارسة الإرهاب والتخويف لأبناء وعائلات الشهداء في جيشنا العظيم”.

ونوه بقرار وزير الداخلية نهاد المشنوق عدم السماح بالتظاهر، وقال: “نؤكد لأولئك المندسين والعملاء الذين دعوا إلى التظاهر ضد الجيش غدا الثلاثاء، إلى أننا نلتزم ما قررته الحكومة بمنع التظاهر، ولكننا جاهزون لنريهم شر أعمالهم التزاما بالدفاع وجميع المخلصين والشرفاء والأوفياء من اللبنانيين عن جيشنا”.

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