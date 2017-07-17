مسؤول أمني كردي: البغدادي ما زال حيا

قال لاهور طالباني المسؤول الكردي الكبير في مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين 17 يوليو/تموز، إنه متأكد بنسبة 99 بالمئة من أن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم “داعش” ما زال على قيد الحياة، وأنه موجود جنوبي مدينة الرقة السورية، وذلك بعد تكهنات بأنه قُتل.

وأضاف أن التنظيم سيلجأ بعد هزيمته إلى شن حرب عصابات على غرار تنظيم القاعدة ولكن بصورة أشد عنفا، وتابع: من المتوقع أن يكون زعماء تنظيم “داعش” في المستقبل من ضباط المخابرات الذين خدموا تحت قيادة صدام حسين والذين يعود لهم فضل وضع استراتيجية التنظيم.

وكان مصدر محلي في محافظة نينوى بالعراق قد أفاد بأن تنظيم “داعش” الإرهابي أعلن في بيان مقتضب مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، وأوضح المصدر أن التنظيم نشر بيانه في مركز قضاء تلعفر، داعيا عناصره إلى مواصلة ما أسماه “الثبات في المعاقل”.

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