رعد: هناك شبه توافق على تمرير “السلسلة”

أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “هناك شبه توافق بين الكتل النيابية على تمرير سلسلة الرتب والرواتب بزيادات معقولة لكل الموظفين وبإنصاف، وأن ذلك سيشمل المتقاعدين”.

وقال في احتفال تأتبيني في بلدة تول الجنوبية: “نأمل أن يبدأ العمل لتحقيق هدف أساسي في هذه الفترة، وهو إقتلاع أوكار ما تبقى من إرهابيين في جرود لبنان الشرقية”، معتبراً “أن بقاء هذه الأوكار بات يشكل خطراً داهما كشفت عنه العملية الإستباقية التي أنجزها الجيش اللبناني البطل حين داهم المخيمات الملاصقة لجرود عرسال وتعرض فيها لتفجيرات إنتحارية من قبل إرهابيين، كانوا يخططون للقيام بزرع عبوات وإرسال سيارات مفخخة لتحقيق تفجيرات في بعض البلدات والمدن البقاعية”، وداعيا “إلى مواكبة ودعم هذه الخطوة”، سائلا الله “أن يكتب للمجاهدين التوفيق والنصر والنجاح في خطواتهم”.

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