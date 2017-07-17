بزي: الأمن اللبناني خط أحمر

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي في تصريح له من السفارة السعودية خلال تقديم التهاني للأمير محمد بن سلمان لتوليه ولايه العهد في السعودية، أنها مناسبة لأتقدم باطيب التمنيات وخالص التهاني إلى السعودية والشعب السعودي وإلى القيادة السعودية على هذا الاختيار وأتمنى لمحمد بن سلمان التوفيق في مهامه وللسعودية المزيد من الاستقرار والاردهار والتطور والرقي”.

وقال “إننا لسنا بحاجة لشهادة عن عمق العلاقات التي تربط السعودية بلبنان وخاصة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والسعودية و هو حريص دائما وأبدا على الحرارة والمستوى العلاقات العربية العربية والعربية الإسلامية وهذه هي مواقفه وسجله وتاريخه في هذا المجال”.

من جهة أخرى، شدد بزي على أن “الأمن اللبناني خط أحمر وهو مسؤولية الجميع وهو أمر وطني وليس حزبي والجيش اللبناني هو الذي بيده أمور تأمين الاستقرار”، مؤكداً أنه “من مسؤولية جميع الجهات السياسية العمل على تثبيت ركائز الأمن في لبنان”.

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