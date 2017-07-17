أخبار مفرحة من “كهرباء لبنان”

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن القدرة الإنتاجية الموضوعة على الشبكة تخطت وللمرة الأولى الـ 2200 ميغاوات، فيما كانت تترواح في حدّها الأقصى بين 1650 و1700 ميغاوات، الأمر الذي يجعل من هذا الصيف أفضل من فصول الصيف السابقة على مستوى التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك بالرغم من مشكلة النازحين الذين يستهلكون حوالي 486 ميغاوات.

وأشارت المؤسسة الى ان ساعات التغذية هي حاليا بمعدل 21 ساعة في بيروت الإدارية عملا بتوصية مجلس الوزراء، وتترواح بين 15 و18 ساعة في سائر المناطق، علما ان التفاوت في التغذية يعود الى صعوبة تصريف الإنتاج في بعض المناطق.

ولفتت كهرباء لبنان الى ان “هذه المشكلة في طريقها الى الحل عند الانتهاء من مشاريع محطات التحويل الرئيسية وخطوط النقل والتوزيع الجديدة التي يتم تنفيذها حاليا من قبل وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان”.

وشددت مؤسسة كهرباء لبنان على أهمية الإسراع في تنفيذ “ورقة سياسة قطاع الكهرباء” بمحاورها الـ 42 التي أقرها مجلس الوزراء في حزيران 2010، وذلك من أجل تأمين ساعات تغذية إضافية وصولا الى تأمين كهرباء مستدامة عند الانتهاء من إنجاز جميع المشاريع الواردة في هذه الخطة”.

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