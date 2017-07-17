واشنطن بوست: الإمارات نظمت اختراق مواقع الإعلام القطري

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الاميركية، بأن الإمارات كانت وراء اختراق مواقع وسائل الإعلام الحكومية القطرية ونشر بيان مزور منسوب لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وحسب “واشنطن بوست”، فان المسؤولين في الاستخبارات الاميركية علموا الأسبوع الماضي بعد تحليل معلومات جديدة، بأن كبار المسؤولين الإماراتيين ناقشوا يوم 23 أيار/مايو هذه الخطة وتنفيذها. ووفقا للمسؤولين الاميركيين ، فانه من غير الواضح ما إذا كانت الإمارات نفذت العملية بنفسها أم نفذتها جهات أخرى بطلب من الإمارات.

يذكر، أن بيانا منسوبا لأمير قطر نشر عبر وكالة “قنا” القطرية يوم 24 أيار/مايو الماضي، وبعد ذلك حذفت الوكالة البيان، وأعلنت عن اختراق من قبل هاكرز. وبعد أيام، قطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها بقطر، متهمة اياها بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة. وقد أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن بعد الرحمن آل ثاني يوم 14 تموز/يوليو، أن الدول المقاطعة افتعلت الأزمة، واصفا اياها بأنها “بنيت على فبركات”.