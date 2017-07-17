الشيخ صبري: لن نتخلّى عن الأقصى ونصلّي أمام أبوابه تمسّكاً به ورفضاً للبوّابات الالكترونية

17 يوليو, 2017 - 3:12 مساءً
17 يوليو, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل