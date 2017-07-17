حزب الله يبارك عملية القدس: نقلة نوعية في مواجهة الاحتلال

حزب الله يبارك “العملية الجهادية” التي نفذها ثلاثة من أبناء الشعب الفلسطيني في القدس الجمعة التي أدّت إلى قتل عدد من الجنود الإسرائيليين، ويرى فيها “نقلة نوعية” في مواجهة الاحتلال وجهاً لوجه ويدين بشدة كل الإجراءات القمعية التي تمارسها القوات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى.

بارك حزب الله العملية “الجهادية” التي نفّذها ثلاثة من أبناء الشعب الفلسطيني في ساحات المسجد الأقصى المبارك والتي أدّت إلى قتل عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، واستشهاد الشبان الثلاثة.

وأعرب حزب الله اللبناني في بيان أصدره حول عملية القدس بأن “هذا الهجوم الجريء هو نتيجة تجذر روح المقاومة في نفوس الفلسطينيين في أرض فلسطين الكاملة، ودليل على الموقع الذي يحتله المسجد الأقصى المبارك في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني، حيث منه تنطلق شارة الحرب على الاحتلال، وعلى أرضه يقدّم المقاومون أرواحهم رخيصة من أجل تحرير الأرض والعرض واستعادة الكرامة والاستقلال”.

وأضاف البيان بأن “ما قام به محمد ومحمد ومحمد، أبناء عائلة الجبارين، هو عمل جبّار بكل المقاييس، وهو نبراس يقتدي به كل أصحاب الروح الأبيّة الرافضة للذل والاحتلال، وهو درس ينبغي أن يتعلمه كل الأحرار في أمتنا لمواجهة كل المستكبرين والمحتلين والظالمين”.

وشدّد البيان على أن “حزب الله يُعبّر عن الفخر الكبير بهذه النقلة النوعية في مواجهة الاحتلال وجهاً لوجه”.

كما أدان الحزب بشدة “كل الإجراءات القمعية التي مارسها العدو بحق المسجد الأقصى وأهله، والتي تتصاعد يوماً بعد يوم، كما يستغرب بشدة بعض أصوات الإدانة السياسية والإعلامية لهذه العملية البطولية، ويدعو أصحابها لتحديد موقعهم في معركة الصراع الدائم مع الاحتلال وأسياده وإفرازاته في وقت واحد”.

وكان مراسل الميادين قد أكد الأسبوع الماضي في 14 تموز/يوليو استشهاد ثلاثة فلسطينيين في عملية إطلاق نار عند باب الأسباط في المسجد الأقصى، أسفرت عن مقتل شرطيين من شرطة الاحتلال الإسرائيليي. وأشار إلى أنّ شهداء الأقصى هم من بلدة أم الفحم التي تقع شمال غرب جنين.

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