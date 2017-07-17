الخارجية الروسية تدين مهاجمة سفارتها في دمشق

أدانت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، اليوم الاثنين، الاعتداء على سفارتها في العاصمة السورية، دمشق.

وجاء في البيان “ندين بشدة الهجمات الإرهابية على بعثة الممثلية الروسية والأحياء المدنية في دمشق.

التوجه الروسي الحازم الذي لا بديل عنه في محاربة الإرهاب سيستمر، نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لتوحيد الجهود على أساس قانوني دولي عام للإسراع في إبادة بؤرة الإرهاب في سوريا والمنطقة بشكل عام”.

وأضاف البيان “ولحسن الحظ، لم يسقط ضحايا”.

وتعرضت السفارة الروسية في دمشق، أمس الأحد، لقصف من الإرهابيين بصاروخين.

ويذكر أن هذه المرة ليست الأولى عندما تتعرض السفارة الروسية في دمشق للقصف، ففي آذار الماضي تعرضت للقصف، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد المباني بأضرار جسيمة.

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