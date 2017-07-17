الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يدعو إلى مصالحة شاملة لا تستثني أحداً والوقوف وقفة رجل واحد من أجل الوطن

17 يوليو, 2017 - 7:24 مساءً
17 يوليو, 2017
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