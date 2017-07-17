صالح: أدعو إلى فتح صفحة جديدة تسودها الأخوّة والمحبة وسأكون مُصلحاً ومصالحاً ومعي رفاقي في المؤتمر

17 يوليو, 2017 - 7:25 مساءً
17 يوليو, 2017
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