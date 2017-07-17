المقداد يتسلم أوراق اعتماد القائم بأعمال سفارة نيجيريا: تعزيز التعاون بين البلدين لمحاربة التنظيمات الإرهابية

استقبل نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ادمو ابراهيم لامووا وتسلم منه اوراق اعتماده كقائم باعمال لسفارة جمهورية نيجيريا الاتحادية بدمشق.

وتناول الحديث خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين واهمية تطويرها في كل المجالات.

وأكد المقداد ضرورة تعاون البلدين الصديقين في المجالات السياسية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب.

ولفت إلى اهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لمحاربة التنظيمات الإرهابية خاصة وأن تنظيمات داعش وجبهة النصرة و”بوكو حرام” وتنظيمات إرهابية أخرى تقوم بتنسيق عملياتها الاجرامية سواء في سورية أو نيجيريا أو في بلدان أخرى بدعم من أطراف أصبحت مكشوفة تقوم بتمويل وتسليح وإيواء الإرهابيين.

وعبر نائب الوزير عن إدانة سورية للأعمال الإجرامية التي يقوم بها تنظيم “بوكو حرام” في نيجيريا الاتحادية.

بدوره أشار القائم بالأعمال إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وبانه قادم إلى سورية لتعزيزها واستكشاف أفق تطويرها.

وأكد لامووا على إدانة الأعمال الإرهابية في سورية وضرورة توحيد الجهد الدولي للقضاء على الارهاب وتجفيف منابعه ونقل القائم بالاعمال رغبة بلاده الجادة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين بما في ذلك تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في سورية ونيجيريا.

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