’’الأمن القومي التركي’’: لن نسمح بتشكيل دولة ’’إرهابية’’ على حدودنا مع سوريا

جددت تركيا التأكيد على أنها لن تسمح بتشكيل دولة “إرهابية” على طول حدودها الجنوبية (حدودها مع سوريا)، وأنّ ذريعة محاربة تنظيم داعش، لن تُكسب الشرعية لمنظمات “بي كا كا” و”ب ي د” و”ي ب ك”.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الأمن القومي التركي في ختام اجتماعه الذي عقد اليوم الاثنين في العاصمة أنقرة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح البيان أنّ أنقرة ستواصل القيام بما يجب إزاء التهديدات ضد حدودها الجنوبية، وسترد على الهجمات التي تأتي من العراق وسوريا، في إطار القانون الدولي.

وأشار البيان إلى أنّ وصول الأسلحة التي يقدمها بعض حلفاء تركيا لعناصر “ب ي د/ ي ب ك”، وإلى منظمة “بي كا كا”، يؤكد صحة تحذيرات أنقرة حول انتماء هؤلاء إلى نفس التنظيم، رغم اختلاف الأسماء.

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