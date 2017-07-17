أمريكا تنهي حظرا على حمل أجهزة كمبيوتر محمولة على خطوط طيران شرق أوسطية

قالت إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية، اليوم الاثنين، إنها رفعت حظرا على حمل الركاب لأجهزة كمبيوتر محمولة على متن طائرات الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى الولايات المتحدة والتي كانت آخر شركة طيران تخضع لتلك القيود.

وفرض المسؤولون الأمريكيون هذا الحظر في مارس/ آذار على تسع شركات طيران أغلبها من الشرق الأوسط ضمن إجراءات أمريكية لمواجهة تهديدات باحتمال وضع متفجرات في أجهزة كمبيوتر محمولة وغيرها من الأجهزة. بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وفي الشهر الماضي أعلن المسؤولون الأمريكيون عن متطلبات أمنية جديدة وفرضت على كل خطوط الطيران إتباعها بدلا من توسيع الحظر السالف ورفعت القيود عن شركات طيران تباعا بالتزامن مع تعزيزها لإجراءات الأمن المتبعة لديها.

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