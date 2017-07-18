إجراء وزارة الداخلية سحب فتيل الفتنة !

كشفت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية أن “إجراء وزارة الداخلية بعدم إعطاء أي رخصة تسمح بوقفة تضامنية أو تظاهرة، لا دعما للنازحين السوريين ولا تأييداً للجيش سحب فتيل الفتنة التي روجت لها صفحة اتحاد الشعب السوري والتي حرضت على الجيش خلال اليومين الماضيين، قبل أن يتم توقيف صاحبها أمس”، لافتة إلى أن “قوة من شعبة المعلومات في الأمن العام في الجنوب داهمت منزل المدعو هاني الحسين سوري الجنسية في تعمير عين الحلوة قرب حاجز الجيش وصادرت منه عددا من الوثائق”.

وأشارت المصادر إلى أن “الحسين خبير في مجال المعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعي”، معتبرة أن “توقيت الحملة التي تستهدف الجيش مشبوه، فهي تتزامن والحديث عن قرب الحسم في عرسال وجرودها للقضاء على التنظيمات الإرهابية”.

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